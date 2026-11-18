В Нидерландах орган сертификации транспортных средств RDW одобрил обновление Tesla Assisted Driving — так компания называет в Европе систему FSD (Supervised). Оно предусматривает более строгий контроль внимания водителя, в частности более ранние предупреждения и требование держать руки на руле на скорости свыше 130 км/ч там, где это разрешено законом.

По данным Electrek, обновление предназначено для автомобилей с компьютером HW4 и будет распространяться дистанционно. Если водитель отвлекается во время маневра, система будет засчитывать это как полное нарушение. RDW также сообщил о дополнительных мерах против ненадлежащего использования системы, не раскрыв их содержание.

Ограничения скорости

Водитель должен отдельно подтвердить установку максимальной скорости, превышающей значение, отображаемое системой: для этого нужно прокрутить колесико управления вверх. Когда автомобиль превышает ограничение скорости, соответствующий знак на экране пульсирует красным.

RDW протестировал обновление на собственном полигоне и дорогах общего пользования и заявил, что не выявил негативных или непредвиденных последствий. Нидерландское одобрение уже признали еще 10 стран, среди которых есть Финляндия. Общеевропейское одобрение ожидает голосования комитета представителей государств-членов ЕС.

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Подход Tesla в США

Как отмечает издание, в США Tesla в последнее время ослабляла напоминания для водителей FSD. На собрании акционеров в ноябре генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания фактически разрешит переписку во время движения с FSD в течение одного-двух месяцев. Через месяц, отвечая на вопрос владельца автомобиля о возможности отправлять сообщения в FSD v14.2.1, он сказал, что это зависит от дорожной ситуации.

Отправка текстовых сообщений за рулем незаконна в 49 штатах США. FSD остается системой автоматизации второго уровня, а ответственность за управление автомобилем, согласно условиям Tesla, лежит на водителе. В США водителям FSD разрешено не держать руки на руле на любой скорости после перехода Tesla на мониторинг через салонную камеру в 2024 году.

Национальное управление безопасности дорожного движения США в рамках анализа аварий с участием FSD в условиях плохой видимости попросило Tesla объяснить ряд маркетинговых утверждений, включая пост Маска о текстовых сообщениях.

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