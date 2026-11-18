У Нідерландах орган з сертифікації транспортних засобів RDW схвалив оновлення Tesla Assisted Driving — так компанія називає в Європі систему FSD (Supervised). Воно передбачає суворіший контроль за увагою водія, зокрема ранніші попередження та вимогу тримати руки на кермі на швидкості понад 130 км/год там, де це дозволено законом.

За даними Electrek, оновлення призначене для автомобілів із комп’ютером HW4 і поширюватиметься дистанційно. Якщо водій відволікається під час маневру, система зараховуватиме повне порушення. RDW також повідомив про додаткові заходи проти неналежного використання системи, не розкривши їхнього змісту.

Швидкісні обмеження

Водій має окремо підтверджувати встановлення максимальної швидкості, що перевищує значення, яке відображає система: для цього потрібно прокрутити коліщатко керування вгору. Коли автомобіль перевищує обмеження швидкості, відповідний знак на екрані пульсує червоним.

RDW протестував оновлення на власному полігоні та дорогах загального користування й заявив, що не виявив негативних або непередбачених наслідків. Нідерландське схвалення вже визнали ще десять країн, серед яких є Фінляндія. Загальноєвропейське схвалення очікує голосування комітету представників держав-членів ЄС.

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Підхід Tesla у США

Як зазначає видання, у США Tesla останнім часом послаблювала нагадування для водіїв FSD. На зборах акціонерів у листопаді генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія фактично дозволить листування під час руху з FSD протягом одного-двох місяців. Через місяць, відповідаючи на запитання власника автомобіля про можливість надсилати повідомлення у FSD v14.2.1, він сказав, що це залежить від дорожньої ситуації.

Надсилання текстових повідомлень за кермом є незаконним у 49 штатах США. FSD залишається системою другого рівня автоматизації, а відповідальність за керування автомобілем, згідно з умовами Tesla, лежить на водієві. У США водіям FSD дозволено не тримати руки на кермі на будь-якій швидкості після переходу Tesla на моніторинг через салонну камеру у 2024 році.

Національне управління безпеки дорожнього руху США в межах аналізу аварій за участю FSD в умовах поганої видимості попросило Tesla пояснити низку маркетингових тверджень, зокрема допис Маска про текстові повідомлення.

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