Siły Powietrzne USA zawarły z Sierra Nevada Corporation (SNC) kontrakt o wartości 124 mln dolarów na opracowanie pocisku do przechwytywania celów powietrznych w ramach programu Counter-Air Missile Program (CAMP). SNC będzie współpracować ze Specter Aerospace. Jak informuje The War Zone, program przewiduje również stworzenie kontenerowych wyrzutni dla takich pocisków.

Stawka na masową produkcję

Siły Powietrzne USA dążą do pozyskania pocisku kosztującego do 500 tys. dolarów za sztukę, który będzie można produkować w liczbie co najmniej 1 tys. egzemplarzy rocznie. W przypadku pełnoskalowej produkcji seryjnej wojsko zakłada tempo od 1 tys. do 3,5 tys. pocisków rocznie.

Początkowa faza CAMP koncentruje się na naziemnej wersji pocisku. Przewiduje stworzenie prototypu do odpalania z ziemi i ma położyć podwaliny pod formalny program zakupowy. Siły Powietrzne USA dopuszczają również, że dorobek programu może w przyszłości zostać wykorzystany do stworzenia bardziej dostępnego cenowo pocisku klasy powietrze–powietrze.

SNC oświadczyła, że pocisk, który opracowuje wspólnie ze Specter Aerospace, będzie mógł osiągać prędkość naddźwiękową. Dokładne wymagania dotyczące zasięgu oraz lista zagrożeń powietrznych, do zwalczania których przeznaczony jest przechwytujący pocisk, nie zostały jeszcze ujawnione.

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Inni uczestnicy programu

Kontrakty w ramach CAMP otrzymały również inne firmy. Castelion będzie pracować nad pociskiem przechwytującym, modułem startowym dla pocisków oraz kontenerową wyrzutnią. Anduril opracowuje wyrzutnię, która — według deklaracji firmy — będzie mogła integrować pociski różnych producentów i działać w rozproszonych rejonach przy minimalnym wsparciu personelu.

Siły Powietrzne USA wymagają, aby system był modułowy, otwarty i przystosowany do szybkiej produkcji. Takie podejście ma ułatwić modernizację komponentów i zaangażowanie różnych producentów. Kontenerowe wyrzutnie można transportować drogą samochodową i kolejową, samolotami transportowymi oraz statkami, co umożliwia szybkie rozmieszczanie środków obrony powietrznej.

Program CAMP wiąże się z zamiarem Sił Powietrznych USA wzmocnienia własnej naziemnej obrony powietrznej, w tym ochrony baz lotniczych przed dronami i innymi zagrożeniami powietrznymi. Wcześniej zadania te wykonywała głównie Armia USA.

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