Военно-воздушные силы США заключили с компанией Sierra Nevada Corporation (SNC) контракт на $124 млн на разработку ракеты для перехвата воздушных целей в рамках программы Counter-Air Missile Program (CAMP). SNC будет работать совместно со Specter Aerospace. Как сообщает The War Zone, программа также предусматривает создание контейнерных пусковых установок для таких ракет.

Ставка на массовое производство

ВВС США стремятся получить ракету стоимостью до $500 тыс. за единицу, которую можно будет производить в количестве не менее 1 тыс. единиц в год. В случае полномасштабного серийного производства военные ориентируются на темпы от 1 тыс. до 3,5 тыс. ракет ежегодно.

Начальная фаза CAMP сосредоточена на наземном варианте ракеты. Она предусматривает создание прототипа для запуска с земли и должна заложить основу для формальной программы закупок. ВВС США также допускают, что наработки программы в дальнейшем могут быть использованы для создания более доступной ракеты класса «воздух—воздух».

SNC заявила, что ракета, которую она разрабатывает совместно со Specter Aerospace, сможет развивать сверхзвуковую скорость. Точные требования к дальности и перечень воздушных угроз, для борьбы с которыми предназначен перехватчик, пока не раскрыты.

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Другие участники программы

Контракты в рамках CAMP получили и другие компании. Castelion будет работать над перехватчиком, пусковым модулем для ракет и контейнерной пусковой установкой. Anduril разрабатывает пусковую установку, которая, по заявлению компании, сможет интегрировать ракеты различных производителей и работать в рассредоточенных районах при минимальной поддержке персонала.

ВВС США требуют, чтобы система была модульной, открытой и пригодной для быстрого производства. Такой подход должен упростить модернизацию компонентов и привлечение различных производителей. Контейнерные пусковые установки можно перевозить автомобильным и железнодорожным транспортом, грузовыми самолетами и кораблями, что позволяет быстро развертывать средства противовоздушной обороны.

Программа CAMP связана с намерением ВВС США усилить собственную наземную противовоздушную оборону, в частности для защиты авиабаз от беспилотников и других воздушных угроз. Ранее такие задачи преимущественно выполняла Армия США.

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