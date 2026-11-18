美国空军与塞拉内华达公司（Sierra Nevada Corporation，SNC）签署了一份价值1.24亿美元的合同，在反空中导弹计划（Counter-Air Missile Program，CAMP）框架内研发用于拦截空中目标的导弹。SNC将与Specter Aerospace共同开展工作。据The War Zone报道，该计划还 предусматривает为此类导弹研发集装箱式发射装置。

着眼于大规模生产

美国空军希望获得单价不超过50万美元、每年至少可生产1000枚的导弹。如果进入全面批量生产阶段，军方目标是每年生产1000至3500枚导弹。

CAMP的初始阶段侧重于导弹的地面发射版本。该阶段 предусматривает研制可从地面发射的原型弹，并应为正式采购计划奠定基础。美国空军还认为，该计划的成果未来可能用于研制价格更低的空对空导弹。

SNC表示，其与Specter Aerospace共同研制的导弹将能够达到超音速。该拦截弹的具体射程要求以及其旨在应对的空中威胁清单尚未公布。

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计划的其他参与者

其他公司也获得了CAMP框架内的合同。Castelion将研发拦截弹、导弹发射模块和集装箱式发射装置。Anduril正在研发一种发射装置，该公司称，该装置将能够整合不同制造商的导弹，并在人员支持最低限度的分散区域运行。

美国空军要求该系统具备模块化、开放性，并适合快速生产。这种做法应使组件升级和吸引不同制造商变得更加容易。集装箱式发射装置可通过公路和铁路、货运飞机及船舶运输，从而能够快速部署防空装备。

CAMP计划与美国空军加强自身地面防空能力的意图有关，尤其是保护空军基地免受无人机和其他空中威胁的影响。此前，这类任务主要由美国陆军承担。

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