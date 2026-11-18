Skydance в начале 2027 года объединит Warner Bros. Television Group и Paramount Television Studios в Warner Bros. Television Studios. До завершения процесса обе студии будут работать отдельно, сообщает Variety.

Новое руководство студии

Ченнинг Данги и Мэтт Тунелл совместно станут президентами Warner Bros. Television Studios. Они будут подчиняться сопредседателю и директору по контенту Skydance TV Джорджу Чиксу и курировать творческие подразделения, а также портфель сценарных и несценарных телевизионных проектов.

Данги и Тунелл также будут контролировать BET Studios и Warner Bros. International Television Production. Ранее Данги возглавляла Skydance Global Cable Media — структуру, объединяющую портфели кабельных телеканалов Warner Bros. Discovery и Paramount.

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CBS Studios будет работать отдельно

CBS Studios продолжит работу как отдельная структура под руководством Дэвида Стапфа, который также будет отчитываться Чиксу. CBS Studios International, Skydance Sports Entertainment и See It Now Studios будут работать под эгидой CBS Studios.

По словам Чикса, объединение Warner Bros. Television Group и Paramount Television Studios должно соединить творческие ресурсы, известные франшизы и производственные возможности двух студий. Warner Bros. Television сейчас выпускает, в частности, сериалы «The Pitt», «Ted Lasso», «Shrinking» и «Emily in Paris», а также готовит сериал HBO о Гарри Поттере. Paramount Television Studios производит или совместно производит «Reacher», а также проекты Тейлора Шеридана для Paramount+, включая «Landman» и «Tulsa King».

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