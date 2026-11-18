Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд накануне трехсторонней встречи в Китае с участием Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, главы государства-агрессора России, предупредил о глобальных последствиях возможной войны за Тайвань. Саммит трех лидеров должен состояться в Китае. Об этом Радд сказал в интервью Der Spiegel.

Предупреждение о конфликте

В интервью Радд сказал, что американцам и китайцам необходимо объяснить, как будет выглядеть такой конфликт. Он подчеркнул, что война за Тайвань может иметь глобальные последствия для мира. Его предупреждение касается последствий такого сценария не только для региона, но и для других стран.

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Призыв к средним державам

Австралийский политик призвал средние державы защищать либеральный мировой порядок. Заявление Радда прозвучало перед запланированной встречей трех лидеров в Китае.

Беседу с Раддом провел журналист Бернгард Цанд. Интервью было опубликовано 18 ноября 2026 года в 16:30 по часовому поясу UTC+1.

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