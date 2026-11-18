Były premier Australii Kevin Rudd, przed trójstronnym spotkaniem w Chinach z udziałem Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina, przywódcy państwa-agresora Rosji, ostrzegł przed globalnymi skutkami możliwej wojny o Tajwan. Szczyt trzech przywódców ma odbyć się w Chinach. Rudd powiedział o tym w wywiadzie dla Der Spiegel.

Ostrzeżenie przed konfliktem

W wywiadzie Rudd powiedział, że Amerykanom i Chińczykom należy wyjaśnić, jak wyglądałby taki konflikt. Podkreślił, że wojna o Tajwan może mieć globalne konsekwencje dla świata. Jego ostrzeżenie dotyczy skutków takiego scenariusza nie tylko dla regionu, lecz także dla innych państw.

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Apel do średnich państw

Australijski polityk wezwał średnie państwa do obrony liberalnego porządku światowego. Wypowiedź Rudda padła przed planowanym spotkaniem trzech przywódców w Chinach.

Rozmowę z Ruddem przeprowadził dziennikarz Bernhard Zand. Wywiad opublikowano 18 listopada 2026 roku o 16:30 czasu UTC+1.

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