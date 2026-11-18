Колишній прем’єр-міністр Австралії Кевін Рудд напередодні тристоронньої зустрічі в Китаї за участі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна, очільника держави-агресора Росії, попередив про глобальні наслідки можливої війни за Тайвань. Саміт трьох лідерів має відбутися в Китаї. Про це Рудд сказав в інтерв’ю Der Spiegel.

Попередження про конфлікт

В інтерв’ю Рудд сказав, що американцям і китайцям необхідно пояснити, який вигляд матиме такий конфлікт. Він наголосив, що війна за Тайвань може мати глобальні наслідки для світу. Його попередження стосується наслідків такого сценарію не лише для регіону, а й для інших країн.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклик до середніх держав

Австралійський політик закликав середні держави захищати ліберальний світовий порядок. Заява Рудда прозвучала перед запланованою зустріччю трьох лідерів у Китаї.

Розмову з Руддом провів журналіст Бернгард Цанд. Інтерв’ю опублікували 18 листопада 2026 року о 16:30 за часовим поясом UTC+1.

Читай нас у