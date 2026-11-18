Skydance将合并两家电视制片厂——Variety
Skydance将于2027年初把Warner Bros. Television Group和Paramount Television Studios合并为Warner Bros. Television Studios。在整合完成前，两家制片厂将继续独立运营，Variety报道称。
制片厂的新管理层
钱宁·邓吉和马特·图内尔将共同担任Warner Bros. Television Studios总裁。他们将向Skydance TV联席主席兼首席内容官乔治·奇克斯汇报，并负责监督创意部门以及有剧本和无剧本电视项目组合。
邓吉和图内尔还将负责BET Studios和Warner Bros. International Television Production。此前，邓吉领导Skydance Global Cable Media，该机构整合了Warner Bros. Discovery和Paramount的有线电视频道业务组合。
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CBS Studios将独立运营
CBS Studios将在大卫·斯塔普夫的领导下继续作为独立实体运营，斯塔普夫也将向奇克斯汇报。CBS Studios International、Skydance Sports Entertainment和See It Now Studios将在CBS Studios旗下运营。
奇克斯表示，Warner Bros. Television Group与Paramount Television Studios的合并旨在整合两家制片厂的创意资源、知名特许经营权和制作能力。Warner Bros. Television目前制作的剧集包括《The Pitt》《Ted Lasso》《Shrinking》和《Emily in Paris》，并正在筹备一部关于哈利·波特的HBO剧集。Paramount Television Studios制作或联合制作《Reacher》，以及为Paramount+制作的泰勒·谢里丹项目，包括《Landman》和《Tulsa King》。