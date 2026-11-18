Skydance на початку 2027 року об'єднає Warner Bros. Television Group і Paramount Television Studios у Warner Bros. Television Studios. До завершення процесу обидві студії працюватимуть окремо, повідомляє Variety.

Нове керівництво студії

Президентами Warner Bros. Television Studios спільно стануть Ченнінг Дангі та Метт Тунелл. Вони підпорядковуватимуться співголові та директору з контенту Skydance TV Джорджу Чіксу й наглядатимуть за творчими підрозділами, а також портфелем сценарних і несценарних телепроєктів.

Дангі та Тунелл також контролюватимуть BET Studios і Warner Bros. International Television Production. Раніше Дангі очолила Skydance Global Cable Media — структуру, що об'єднує портфелі кабельних телеканалів Warner Bros. Discovery та Paramount.

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CBS Studios працюватиме окремо

CBS Studios продовжить роботу як окрема структура під керівництвом Девіда Стапфа, який також звітуватиме Чіксу. CBS Studios International, Skydance Sports Entertainment і See It Now Studios працюватимуть під егідою CBS Studios.

За словами Чікса, об'єднання Warner Bros. Television Group і Paramount Television Studios має поєднати творчі ресурси, відомі франшизи та виробничі можливості двох студій. Warner Bros. Television нині випускає, зокрема, серіали «The Pitt», «Ted Lasso», «Shrinking», «Emily in Paris» і готує серіал HBO про Гаррі Поттера. Paramount Television Studios виробляє або співвиробляє «Reacher», а також проєкти Тейлора Шерідана для Paramount+, зокрема «Landman» і «Tulsa King».

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