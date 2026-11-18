Skydance na początku 2027 roku połączy Warner Bros. Television Group i Paramount Television Studios w Warner Bros. Television Studios. Do zakończenia procesu oba studia będą działać oddzielnie, informuje Variety.

Nowe kierownictwo studia

Channing Dungey i Matt Tunnell wspólnie zostaną prezesami Warner Bros. Television Studios. Będą podlegać współprzewodniczącemu i dyrektorowi ds. treści Skydance TV George’owi Cheeksowi oraz nadzorować działy kreatywne, a także portfolio scenariuszowych i niescenariuszowych projektów telewizyjnych.

Dungey i Tunnell będą również nadzorować BET Studios oraz Warner Bros. International Television Production. Wcześniej Dungey kierowała Skydance Global Cable Media, strukturą łączącą portfele kanałów kablowych Warner Bros. Discovery i Paramount.

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CBS Studios będzie działać oddzielnie

CBS Studios będzie nadal działać jako odrębna struktura pod kierownictwem Davida Stapfa, który również będzie podlegać Cheeksowi. CBS Studios International, Skydance Sports Entertainment i See It Now Studios będą działać pod egidą CBS Studios.

Według Cheeksa połączenie Warner Bros. Television Group i Paramount Television Studios ma połączyć zasoby kreatywne, znane franczyzy i możliwości produkcyjne obu studiów. Warner Bros. Television produkuje obecnie między innymi seriale „The Pitt”, „Ted Lasso”, „Shrinking” i „Emily in Paris” oraz przygotowuje serial HBO o Harrym Potterze. Paramount Television Studios produkuje lub współprodukuje „Reacher”, a także projekty Taylora Sheridana dla Paramount+, w tym „Landman” i „Tulsa King”.

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