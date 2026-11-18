Rezerwa Federalna USA opublikowała protokół z październikowego posiedzenia, z którego wynika, że niemal wszyscy uczestnicy, na podstawie swoich bazowych prognoz dotyczących inflacji i rynku pracy, uznali dalsze podwyższenie docelowego przedziału stopy funduszy federalnych za prawdopodobne. Ich zdaniem jest to potrzebne, aby w odpowiednim czasie przywrócić inflację do celu 2%, informuje CNBC.

Stopy pozostawiono bez zmian

Na październikowym posiedzeniu Federalny Komitet Otwartego Rynku stosunkiem głosów 10 do 2 utrzymał docelowy przedział stopy funduszy federalnych na poziomie 3,75–4%. Członkini Rady Gubernatorów Lisa Cook oraz prezeska Banku Rezerwy Federalnej w Cleveland Beth Hammack głosowały za podwyżką o 0,25 punktu procentowego.

Uczestnicy, którzy poparli przerwę, wskazali na korzyści z uzyskania dodatkowych informacji w celu określenia właściwej polityki monetarnej. Jednocześnie część urzędników popierała podwyżkę o 0,25 punktu procentowego już w październiku, a kilku uczestników zasugerowało, że na kolejnym posiedzeniu w grudniu może być potrzebna większa podwyżka.

AI uznano za ryzyko inflacyjne

Urzędnicy osobno dyskutowali również o sztucznej inteligencji. W protokole wskazano, że popyt związany z tą technologią może stać się istotnym źródłem ryzyka inflacyjnego. Pracownicy Fed ostrzegli również, że pozabilansowe zobowiązania leasingowe oraz cykliczne schematy finansowania między spółkami powiązanymi z AI mogą pogłębić straty, jeśli zwrot z inwestycji w tym obszarze nie spełni oczekiwań.

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Większość uczestników posiedzenia zauważyła, że zadłużenie spółek powiązanych z AI szybko rosło, przy czym znaczna część tego wzrostu następowała za pośrednictwem złożonych i nieprzejrzystych struktur finansowych. Niektórzy urzędnicy zwrócili również uwagę na rosnącą koncentrację takich ryzyk w niewielkiej liczbie spółek.

Inflacja przekracza poziom docelowy

Po październikowym posiedzeniu indeks cen konsumpcyjnych w USA wzrósł o 0,4% w ujęciu miesięcznym, a wskaźnik bazowy, z wyłączeniem żywności i energii, o 0,3%. Oba wyniki były o 0,1 punktu procentowego wyższe od oczekiwań. Biuro Statystyki Pracy nie opublikowało danych rocznych z powodu skutków zawieszenia pracy rządu USA w październiku 2025 roku oraz problemów z gromadzeniem danych.

Urzędnicy Fed oczekują, że inflacja wyraźnie spadnie w 2027 roku i później, gdy wpływ obecnych szoków osłabnie. Członek Rady Gubernatorów Fed Christopher Waller powiedział, że komitet powinien rozważyć podwyżkę stopy o 0,5 punktu procentowego w grudniu. Według CME Group FedWatch rynki w pełni uwzględniają w cenach podwyżkę o 0,25 punktu procentowego na posiedzeniu 8–9 grudnia.

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