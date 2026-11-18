Irackie myśliwce F-16 przeprowadziły dwa naloty na członków ugrupowania Państwo Islamskie (ISIL) w rejonie Sukul-Rawa na północ od okręgu Rawa w zachodniej prowincji Anbar. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na iracką Komórkę Mediów Bezpieczeństwa.

Uderzenia F-16 w pobliżu Rawy

Według Komórki operację przeprowadzono na rozkaz naczelnego dowódcy irackich sił zbrojnych po tym, jak Dyrekcja Wywiadu Wojskowego wykryła przemieszczanie się członków ISIL w tym rejonie. Uderzenia wykonano w koordynacji z Centrum Wywiadu Powietrznego i Obserwacji przy biurze naczelnego dowódcy.

Pierwsze uderzenie przeprowadzono o godz. 18:30 czasu lokalnego, a drugie w tym samym miejscu o godz. 18:57. Rejon Sukul-Rawa znajduje się w strefie odpowiedzialności Dowództwa Operacyjnego Al-Dżazira.

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Komórka nie podała wyników uderzeń ani nie sprecyzowała, czy są zabici lub ranni. Oświadczyła, że dodatkowe szczegóły zostaną opublikowane później, a siły bezpieczeństwa kontynuują operacje poszukiwania pozostałych członków ugrupowania.

Wzmocnienie sił na terenach pustynnych

Około dwóch tygodni przed nalotami iracka armia zaczęła wzmacniać rozmieszczenie sił między okręgami Rawa i El-Hadar, aby zabezpieczyć obszary pustynne i uniemożliwić komórkom ISIL wykorzystywanie ich jako kryjówek lub tras przemieszczania się.

15 listopada wspólny posterunek irackiej armii i Sił Mobilizacji Ludowej w pobliżu granicy prowincji Anbar i Niniwa został zaatakowany; atak powiązano z członkami ugrupowania. Irak ogłosił zwycięstwo nad ISIL w grudniu 2017 roku po odzyskaniu wszystkich terytoriów kontrolowanych przez ugrupowanie, jednak jego komórki nadal przeprowadzają sporadyczne ataki.

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