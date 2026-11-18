Иракские истребители F-16 нанесли два авиаудара по членам группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в районе Сукул-Рава к северу от округа Рава в западной провинции Анбар. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на иракскую Ячейку медиа безопасности.

Удары F-16 вблизи Равы

По данным Ячейки, операцию провели по приказу главнокомандующего вооруженными силами Ирака после того, как Директорат военной разведки обнаружил перемещение членов ИГИЛ в этом районе. Удары были нанесены в координации с Центром воздушной разведки и наблюдения при офисе главнокомандующего.

Первый удар был нанесен в 18:30 по местному времени, второй по тому же месту — в 18:57. Район Сукул-Рава входит в зону ответственности Оперативного командования «Аль-Джазира».

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Ячейка не сообщила о результатах ударов и не уточнила, есть ли погибшие или раненые. Там заявили, что дополнительные детали обнародуют позднее, а силы безопасности продолжают операции по поиску оставшихся членов группировки.

Усиление сил в пустынной местности

Примерно за две недели до авиаударов иракская армия начала усиливать развертывание между округами Рава и Эль-Хадар, чтобы обезопасить пустынные районы и не допустить их использования ячейками ИГИЛ в качестве укрытий или маршрутов передвижения.

15 ноября совместный пункт иракской армии и Сил народной мобилизации вблизи границы провинций Анбар и Найнава подвергся нападению, которое связали с членами группировки. Ирак объявил о победе над ИГИЛ в декабре 2017 года после возвращения всех территорий, которые контролировала группировка, однако ее ячейки продолжают совершать спорадические атаки.

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