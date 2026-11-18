伊拉克F-16战斗机在西部安巴尔省拉瓦区以北的苏库尔-拉瓦地区，对“伊斯兰国”（ISIL）组织成员发动了两次空袭。据阿纳多卢通讯社报道，消息援引伊拉克安全媒体小组称。

拉瓦附近的F-16空袭

该小组表示，在军事情报局发现该地区有ISIL成员活动后，此次行动是根据伊拉克武装部队总司令的命令实施的。空袭与总司令办公室下属的空中情报与监视中心协调进行。

第一次空袭于当地时间18时30分进行，第二次于18时57分在同一地点进行。苏库尔-拉瓦地区属于“杰济拉”作战司令部的责任区。

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该小组没有报告空袭结果，也未说明是否有人员死亡或受伤。该小组表示，更多细节将于稍后公布，安全部队仍在继续搜寻该组织其余成员的行动。

加强沙漠地区的兵力部署

空袭前约两周，伊拉克军队开始加强拉瓦区与埃尔-哈达尔区之间的部署，以保护沙漠地区，并防止ISIL组织分支将其用作藏身处或移动路线。

11月15日，位于安巴尔省与尼尼微省边界附近的伊拉克军队和人民动员力量联合哨所遭到袭击，该袭击与该组织成员有关。伊拉克在收复该组织控制的所有领土后，于2017年12月宣布战胜ISIL，但其分支仍继续发动零星袭击。

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