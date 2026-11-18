Prezydent USA Donald Trump w środę w Shenzhen w Chinach po raz pierwszy osobiście spotkał się razem z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem i przywódcą państwa-agresora Rosji Władimirem Putinem. Xi Jinping powitał Trumpa po przylocie jego samolotu, a wkrótce potem prezydent USA uścisnął dłoń Putinowi. Poinformowała o tym UPI.

Rozmowy zaplanowano na czwartek

Trójstronne rozmowy Trumpa, Xi i Putina mają odbyć się w czwartek. Program spotkania nie został ujawniony. Zaplanowano je w czasie odbywającego się w Shenzhen spotkania przywódców gospodarek Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

W skład amerykańskiej delegacji weszli szef personelu Białego Domu Stephen Miller, sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz handlu Howard Lutnick oraz sekretarz skarbu Scott Bessent.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wizyta przez Filipiny

Przed podróżą do Chin Trump odwiedził Manilę, pierwszy przystanek swojej trzydniowej podróży po Azji. Podczas lunchu z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. ogłosił zawarcie nowej umowy handlowej między dwoma krajami. Szczegółów porozumienia nie ujawniono, a prezydent USA określił je jako duże i sprawiedliwe dla obu stron.

Wcześniej, na marginesie szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Trump i premier Tajlandii Anutin Charnvirakul podpisali wspólne oświadczenie, że negocjacje w sprawie wzajemnej umowy handlowej są praktycznie zakończone. Formalna umowa musi jeszcze zostać podpisana.

Czytaj nas na