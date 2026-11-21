Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa zaproponował nowy projekt budżetu UE na lata 2028–2034, który przewiduje 3-procentową roczną opłatę dla dużych firm cyfrowych. Jak informuje Deutsche Welle, ma to zmniejszyć wysokość składek państw członkowskich do wspólnego budżetu Unii Europejskiej.

Kogo obejmie opłata

Opłata ma objąć firmy, których roczny obrót z działalności cyfrowej wynosi co najmniej 50 mln euro w UE i 750 mln euro na świecie. Zgodnie z propozycją Costy takie firmy będą co roku płacić 3% obrotu netto z reklamy internetowej, usług pośrednictwa cyfrowego i danych tworzonych przez użytkowników.

Projekt przewiduje również inne nowe źródła dochodów budżetowych, w tym podatki od wyrobów tytoniowych i odpadów elektronicznych. Budżet UE finansuje między innymi dopłaty rolne, projekty infrastrukturalne, ochronę granic, obronność oraz pomoc finansową dla Ukrainy.

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Reakcja państw członkowskich

Nowy projekt jest o 204 mld euro mniejszy od pierwszej wersji budżetu, którą Komisja Europejska przedstawiła w 2025 roku. Poprzednią propozycję krytykowała grupa państw Europy Północnej, w tym Niemcy, które nalegały na mniejszy budżet.

Francja sprzeciwiła się nowemu planowi, nazywając go „głęboko rozczarowującym”. Francuska prezydencja oświadczyła, że propozycja nie zapewnia odpowiedniego wsparcia dochodów rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i w obecnej formie nie stanowi podstawy do porozumienia.

Europejscy przywódcy mają omówić plan w Brukseli w przyszłym tygodniu. UE liczy na osiągnięcie ogólnego porozumienia w sprawie budżetu do końca 2026 roku oraz jego formalne przyjęcie w 2027 roku.

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