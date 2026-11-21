欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔提出了一项2028年至2034年欧盟预算新方案，其中包括对大型数字公司征收每年3%的费用。据德国之声报道，此举旨在减少成员国对欧盟共同预算的缴款。

哪些公司将受该费用影响

该费用计划适用于数字业务年营业额在欧盟至少达到5000万欧元、在全球达到7.5亿欧元的公司。根据科斯塔的提议，这类公司将每年缴纳其来自在线广告、数字中介服务和用户生成数据的净营业额的3%。

该方案还规定了其他新的预算收入来源，包括对烟草制品和电子废弃物征税。欧盟预算除其他事项外，还为农业补贴、基础设施项目、边境保护、国防以及对乌克兰的财政援助提供资金。

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成员国的反应

这项新方案比欧盟委员会2025年提出的第一版预算少2040亿欧元。此前的提案受到包括德国在内的一组北欧国家批评，这些国家坚持要求规模更小的预算。

法国反对新计划，称其“令人深感失望”。法国总统府表示，该提案未能在共同农业政策框架下为农民收入提供适当支持，并且以目前的形式不能成为达成协议的基础。

欧洲领导人将在下周于布鲁塞尔讨论该计划。欧盟预计将在2026年底前就预算达成总体协议，并于2027年正式通过该预算。

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