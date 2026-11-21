Председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил новый проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы, предусматривающий ежегодный 3-процентный взнос для крупных цифровых компаний. Как сообщает Deutsche Welle, это должно сократить объем взносов государств-членов в общий бюджет Евросоюза.

Кого коснется взнос

Взнос планируют применять к компаниям, чей годовой оборот от цифровой деятельности составляет не менее 50 млн евро в ЕС и 750 млн евро в мире. Согласно предложению Кошты, такие компании будут ежегодно платить 3% чистого оборота от онлайн-рекламы, услуг цифрового посредничества и данных, создаваемых пользователями.

Проект также предусматривает другие новые источники поступлений в бюджет, в частности налоги на табачные изделия и электронные отходы. Бюджет ЕС финансирует, среди прочего, сельскохозяйственные субсидии, инфраструктурные проекты, охрану границ, оборону и финансовую помощь Украине.

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Реакция государств-членов

Новый проект на 204 млрд евро меньше первой версии бюджета, которую Еврокомиссия представила в 2025 году. Предыдущее предложение критиковала группа североевропейских государств, в том числе Германия, которые настаивали на меньшем бюджете.

Франция выступила против нового плана, назвав его «глубоко разочаровывающим». Французское председательство заявило, что предложение не обеспечивает надлежащую поддержку доходов фермеров в рамках Общей сельскохозяйственной политики и в нынешнем виде не является основой для договоренности.

Европейские лидеры должны обсудить план в Брюсселе на следующей неделе. ЕС рассчитывает достичь общего соглашения по бюджету до конца 2026 года и формально принять его в 2027 году.

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