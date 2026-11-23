Администрация греков-киприотов выслала двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Politico. По данным двух должностных лиц администрации, дипломатам было приказано покинуть страну на прошлой неделе.

Подозрения в сборе данных

Должностные лица заявили, что разведывательные службы якобы выявили сеть, которая пыталась получить засекреченную информацию о безопасности администрации греков-киприотов и Европейского Союза.

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По их утверждениям, двух дипломатов подозревают в ведении разведывательной деятельности в интересах России — государства-агрессора — под дипломатическим прикрытием. Они также якобы контактировали с гражданами, имевшими доступ к конфиденциальной информации.

Технологии под ограничениями ЕС

Как утверждают должностные лица, сеть также пыталась получить данные о технологиях, передача которых в Россию запрещена санкциями ЕС. Независимых подтверждений этих утверждений в сообщении не приведено.

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