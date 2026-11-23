Administracja grecko-cypryjska wydaliła dwóch dyplomatów Rosji — Anadolu Agency
Administracja grecko-cypryjska wydaliła dwóch rosyjskich dyplomatów w związku z podejrzeniami o szpiegostwo — informuje Anadolu Agency, powołując się na Politico. Według dwóch urzędników administracji dyplomaci otrzymali w ubiegłym tygodniu nakaz opuszczenia kraju.
Podejrzenia o zbieranie danych
Urzędnicy oświadczyli, że służby wywiadowcze miały rzekomo wykryć sieć, która próbowała uzyskać tajne informacje dotyczące bezpieczeństwa administracji grecko-cypryjskiej i Unii Europejskiej.
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Według ich twierdzeń dwóch dyplomatów jest podejrzewanych o prowadzenie działalności wywiadowczej na rzecz Rosji — państwa-agresora — pod przykryciem dyplomatycznym. Mieli również kontaktować się z obywatelami mającymi dostęp do poufnych informacji.
Technologie objęte ograniczeniami UE
Jak twierdzą urzędnicy, sieć próbowała również uzyskać dane dotyczące technologii, których przekazywanie do Rosji jest zakazane przez sankcje UE. W informacji nie przedstawiono niezależnych potwierdzeń tych twierdzeń.