Administracja grecko-cypryjska wydaliła dwóch rosyjskich dyplomatów w związku z podejrzeniami o szpiegostwo — informuje Anadolu Agency, powołując się na Politico. Według dwóch urzędników administracji dyplomaci otrzymali w ubiegłym tygodniu nakaz opuszczenia kraju.

Podejrzenia o zbieranie danych

Urzędnicy oświadczyli, że służby wywiadowcze miały rzekomo wykryć sieć, która próbowała uzyskać tajne informacje dotyczące bezpieczeństwa administracji grecko-cypryjskiej i Unii Europejskiej.

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Według ich twierdzeń dwóch dyplomatów jest podejrzewanych o prowadzenie działalności wywiadowczej na rzecz Rosji — państwa-agresora — pod przykryciem dyplomatycznym. Mieli również kontaktować się z obywatelami mającymi dostęp do poufnych informacji.

Technologie objęte ograniczeniami UE

Jak twierdzą urzędnicy, sieć próbowała również uzyskać dane dotyczące technologii, których przekazywanie do Rosji jest zakazane przez sankcje UE. W informacji nie przedstawiono niezależnych potwierdzeń tych twierdzeń.

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