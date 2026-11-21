Президент Європейської ради Антоніу Кошта запропонував новий проєкт бюджету ЄС на 2028–2034 роки, який передбачає 3% щорічний внесок для великих цифрових компаній. Як повідомляє Deutsche Welle, це має зменшити обсяг внесків держав-членів до спільного бюджету Євросоюзу.

Кого стосуватиметься внесок

Внесок планують застосовувати до компаній, чий річний оборот від цифрової діяльності становить щонайменше 50 млн євро в ЄС і 750 млн євро у світі. За пропозицією Кошти, такі компанії щороку сплачуватимуть 3% чистого обороту від онлайн-реклами, послуг цифрового посередництва та даних, створених користувачами.

Проєкт також передбачає інші нові джерела надходжень до бюджету, зокрема податки на тютюнові вироби та електронні відходи. Бюджет ЄС фінансує, серед іншого, сільськогосподарські субсидії, інфраструктурні проєкти, охорону кордонів, оборону та фінансову допомогу Україні.

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Реакція держав-членів

Новий проєкт на 204 млрд євро менший за перший варіант бюджету, який Єврокомісія представила у 2025 році. Попередню пропозицію критикувала група північноєвропейських держав, зокрема Німеччина, які наполягали на меншому бюджеті.

Франція виступила проти нового плану, назвавши його «глибоко розчаровуючим». Французьке президентство заявило, що пропозиція не забезпечує належної підтримки доходів фермерів у межах Спільної сільськогосподарської політики та в нинішньому вигляді не є підставою для домовленості.

Європейські лідери мають обговорити план у Брюсселі наступного тижня. ЄС розраховує досягти загальної угоди щодо бюджету до кінця 2026 року, а формально ухвалити його у 2027 році.

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