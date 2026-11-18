Президент США Дональд Трамп в среду в Шэньчжэне, Китай, впервые лично встретился вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером государства-агрессора России Владимиром Путиным. Си Цзиньпин поприветствовал Трампа после прибытия его самолета, а вскоре президент США пожал руку Путину. Об этом сообщает UPI.

Переговоры запланированы на четверг

Трехсторонние переговоры Трампа, Си и Путина должны состояться в четверг. Повестка встречи не обнародована. Они запланированы на время проведения в Шэньчжэне встречи лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В американскую делегацию вошли глава аппарата Белого дома Стивен Миллер, государственный секретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Латник и министр финансов Скотт Бессент.

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Визит через Филиппины

Перед поездкой в Китай Трамп посетил Манилу — первую остановку своего трехдневного азиатского турне. Во время обеда с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим он заявил о заключении нового торгового соглашения между двумя странами. Детали договоренности не обнародовали, а президент США назвал ее крупной и справедливой для обеих сторон.

Накануне на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Трамп и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали совместное заявление о том, что переговоры по взаимному торговому соглашению практически завершены. Формальное соглашение еще предстоит подписать.

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