Производитель генераторов Briggs & Stratton представил резервную батарею SimpliPHI 16 емкостью 16 кВт·ч для систем накопления энергии. Устройства можно объединять в систему суммарной емкостью до 512 кВт·ч, сообщает Electrek.

Масштабирование системы

В прошлом году Briggs & Stratton заключила партнерство с техасской компанией EG4 для предложения решений резервного питания. Предыдущие модульные батареи SimpliPHI позволяли подбирать емкость в соответствии с потребностями проекта, однако имели ограничения по размеру и возможностям.

Вице-президент Briggs & Stratton по накоплению энергии Секвойя Кросс заявила, что запуск новой батареи означает существенное изменение стратегии компании в этом направлении. По ее словам, объединенные ресурсы партнеров должны помочь предложить монтажникам высококачественную батарею по конкурентной цене.

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Характеристики и совместимость

SimpliPHI 16 имеет встроенную систему управления батареей BMS и Wi-Fi-шлюз, которые должны упростить настройку для монтажников. Технология автоматического определения инвертора поддерживает замкнутый контур обмена данными с инверторами Sol-Ark, Solis, EG4, Growatt, Megarevo, Victron и другими совместимыми моделями.

Корпус с классом защиты IP65 позволяет устанавливать батарею в помещении или на улице — на полу либо на стене — без дополнительного шкафа. Устройство также оснащено интегрированным автоматическим выключателем, который позволяет изолировать батарею во время технического обслуживания.

Батарея рассчитана на 8 тыс. циклов при глубине разряда 90%. Ее скорость зарядки и разрядки составляет 0,5C, а заявленная остаточная емкость в конце срока службы — 70%. Компания предоставляет 12-летнюю гарантию на детали, которая также покрывает работу и выезд специалистов. SimpliPHI 16 уже доступна для предзаказа, однако цену не объявили.

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