Producent generatorów Briggs & Stratton zaprezentował zapasową baterię SimpliPHI 16 o pojemności 16 kWh do systemów magazynowania energii. Urządzenia można łączyć w system o łącznej pojemności do 512 kWh, podaje Electrek.

Skalowanie systemu

W ubiegłym roku Briggs & Stratton nawiązała współpracę z teksańską firmą EG4, aby oferować rozwiązania z zakresu zasilania awaryjnego. Wcześniejsze modułowe baterie SimpliPHI umożliwiały dobór pojemności do potrzeb projektu, jednak miały ograniczenia pod względem rozmiaru i możliwości.

Wiceprezeska Briggs & Stratton ds. magazynowania energii Sequoia Cross oświadczyła, że wprowadzenie nowej baterii oznacza istotną zmianę w strategii firmy w tym obszarze. Według niej połączone zasoby partnerów powinny pomóc zaoferować instalatorom wysokiej jakości baterię w konkurencyjnej cenie.

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Parametry i kompatybilność

SimpliPHI 16 ma wbudowany system zarządzania baterią BMS oraz bramkę Wi-Fi, które mają uprościć konfigurację dla instalatorów. Technologia automatycznego wykrywania falownika obsługuje komunikację w zamkniętej pętli z falownikami Sol-Ark, Solis, EG4, Growatt, Megarevo, Victron oraz innymi kompatybilnymi modelami.

Obudowa o klasie ochrony IP65 pozwala instalować baterię wewnątrz lub na zewnątrz — na podłodze albo na ścianie — bez dodatkowej szafy. Urządzenie wyposażono również w zintegrowany wyłącznik automatyczny, który umożliwia odizolowanie baterii podczas konserwacji.

Bateria jest przewidziana na 8 tys. cykli przy głębokości rozładowania 90%. Jej szybkość ładowania i rozładowywania wynosi 0,5C, a deklarowana pozostała pojemność pod koniec okresu użytkowania to 70%. Firma oferuje 12-letnią gwarancję na części, obejmującą także robociznę i dojazd specjalistów. SimpliPHI 16 jest już dostępna w przedsprzedaży, jednak ceny nie ogłoszono.

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