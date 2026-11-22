发电机制造商 Briggs & Stratton 推出了用于储能系统的16千瓦时 SimpliPHI 16 备用电池。该设备可组合成总容量最高达512千瓦时的系统，Electrek报道称。

系统扩展

去年，Briggs & Stratton 与总部位于得克萨斯州的 EG4 公司建立了合作关系，以提供备用电源解决方案。此前的模块化 SimpliPHI 电池可根据项目需求选择容量，但在尺寸和功能方面存在限制。

Briggs & Stratton 能源存储副总裁 Sequoia Cross 表示，新电池的推出意味着公司在这一领域的战略发生了重大变化。她说，合作伙伴整合的资源应有助于向安装人员提供价格具有竞争力的高质量电池。

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规格与兼容性

SimpliPHI 16 配备内置电池管理系统 BMS 和 Wi-Fi 网关，旨在简化安装人员的设置工作。自动逆变器识别技术支持与 Sol-Ark、Solis、EG4、Growatt、Megarevo、Victron 及其他兼容型号逆变器进行闭环通信。

具备 IP65 防护等级的外壳使该电池能够安装在室内或室外——置于地面或安装在墙上——无需额外的机柜。该设备还配备了集成断路器，可在维护期间隔离电池。

该电池在90%放电深度下的额定循环次数为8000次。其充电和放电倍率为0.5C，声明的使用寿命结束时剩余容量为70%。公司提供12年零部件保修，其中还涵盖人工和技术人员上门服务。SimpliPHI 16 已可预订，但价格尚未公布。

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