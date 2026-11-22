Świadczenia w ramach programu Social Security wzrosną w 2027 roku o 3,6% dzięki corocznej korekcie kosztów utrzymania. Średnio świadczenia emerytalne zwiększą się o około 75 dolarów miesięcznie, a podwyżka obejmie około 72 mln odbiorców, podaje CNBC.

Będzie to największa coroczna podwyżka od 2023 roku. Według Senior Citizens League średni poziom takiej korekty w latach 2000–2026 wynosił 2,6%. Maksymalne miesięczne świadczenie dla pracownika, który osiągnął pełny wiek emerytalny, wyniesie w 2027 roku 4188 dolarów wobec 4152 dolarów rok wcześniej.

Składki Medicare mogą zmniejszyć wzrost

Część podwyżki mogą zniwelować wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne Medicare, które w przypadku wielu odbiorców są potrącane bezpośrednio ze świadczeń. Standardowa miesięczna składka Medicare Part B wzrośnie w 2027 roku do 209,40 dolara, czyli o 6,50 dolara w porównaniu z 2026 rokiem.

Może również wzrosnąć koszt planów Medicare Part D, które pokrywają leki na receptę. Według szacunków KFF, przy zachowaniu tego samego planu średnia ważona miesięczna składka może wzrosnąć z 34 do 51 dolarów. Jednocześnie Centers for Medicare & Medicaid Services prognozują, że średnia krajowa składka za samodzielne plany Part D wzrośnie o około 1 dolara — z 35 do 36 dolarów.

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Podatki i limity dla pracowników

W 2027 roku maksymalne zarobki, od których będzie pobierany podatek od wynagrodzeń na Social Security, wzrosną z 184 500 do 192 300 dolarów. Pracownicy i pracodawcy płacą po 6,2% od dochodu do tego limitu, a osoby samozatrudnione — 12,4%. Pracownik z dochodem wynoszącym co najmniej 192 300 dolarów zapłaci 11 922,60 dolara tego podatku, a osoba samozatrudniona — 23 845,20 dolara.

Wzrost świadczeń może także wpłynąć na federalny podatek dochodowy od świadczeń Social Security. Nie płacą go osoby z łącznym dochodem poniżej 25 000 dolarów oraz małżeństwa z łącznym dochodem poniżej 32 000 dolarów. Przy wyższych dochodach opodatkowaniu może podlegać do 50% lub do 85% świadczeń. Dla osób w wieku od 65 lat do 2028 roku będzie obowiązywać tymczasowe odliczenie podatkowe do 6000 dolarów, które zaczyna być ograniczane przy zmodyfikowanym skorygowanym dochodzie brutto powyżej 75 000 dolarów dla jednej osoby lub 150 000 dolarów dla małżeństwa.

Dla odbiorców, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego i nadal pracują, roczny limit zarobków bez potrąceń ze świadczeń wyniesie 25 560 dolarów. Za każde 2 dolary dochodu powyżej tego progu potrącany będzie 1 dolar świadczeń. W roku osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego próg wyniesie 67 920 dolarów, a za każde 3 dolary dochodu powyżej niego potrącany będzie 1 dolar świadczeń.

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