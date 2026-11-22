由于每年的生活成本调整，社会保障计划的 выплаты将在2027年上涨3.6%。退休金平均每月将增加约75美元，此次上调将影响约7200万名领取者，CNBC报道。

这将是自2023年以来最大的一次年度上调。据Senior Citizens League的数据，2000年至2026年期间此类调整的平均幅度为2.6%。2027年，达到完全退休年龄的劳动者每月最高可领取4188美元，较前一年的4152美元增加。

Medicare缴费可能减少增幅

更高的Medicare医疗保险保费可能会抵消部分涨幅，许多领取者的这项费用会直接从福利金中扣除。2027年，Medicare Part B的标准月保费将升至209.40美元，较2026年增加6.50美元。

覆盖处方药的Medicare Part D计划费用也可能上涨。根据KFF的估算，如果维持同一计划，平均加权月保费可能从34美元升至51美元。与此同时，医疗保险和医疗补助服务中心预测，独立Part D计划的全国平均保费将增加约1美元，从35美元升至36美元。

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劳动者的税收和限额

2027年，需缴纳社会保障工资税的最高收入将从184500美元提高至192300美元。雇员和雇主各自就不超过该限额的收入缴纳6.2%，自雇人士缴纳12.4%。收入至少为192300美元的劳动者将缴纳11922.60美元的此类税款，自雇人士则缴纳23845.20美元。

福利金上涨也可能影响社会保障福利的联邦所得税。综合收入低于25000美元的个人以及综合收入低于32000美元的已婚夫妇无需缴纳该税。收入较高时，最多50%或最多85%的福利金可能需要纳税。65岁及以上人士在2028年前可享受最高6000美元的临时税收扣除；单身人士的修正调整后总收入超过75000美元，或已婚夫妇超过150000美元时，该扣除将开始减少。

对于尚未达到完全退休年龄且继续工作的领取者，福利金不被扣减的年度收入限额将为25560美元。收入每超过该门槛2美元，将扣减1美元福利金。在达到完全退休年龄的当年，该门槛为67920美元，收入每超过该门槛3美元，将扣减1美元福利金。

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