Виплати за програмою Social Security у 2027 році зростуть на 3,6% завдяки щорічному коригуванню на вартість життя. У середньому пенсійні виплати збільшаться приблизно на $75 на місяць, а підвищення торкнеться близько 72 млн одержувачів, повідомляє CNBC.

Це буде найбільше щорічне підвищення з 2023 року. За даними Senior Citizens League, середній показник такого коригування у 2000–2026 роках становив 2,6%. Максимальна щомісячна виплата для працівника, який досяг повного пенсійного віку, у 2027 році становитиме $4 188 проти $4 152 роком раніше.

Внески Medicare можуть зменшити приріст

Частину підвищення можуть нівелювати вищі внески за медичне страхування Medicare, які для багатьох одержувачів відраховують безпосередньо з виплат. Стандартний щомісячний внесок за Medicare Part B у 2027 році зросте до $209,40 — на $6,50 порівняно з 2026 роком.

Вартість планів Medicare Part D, що покривають рецептурні ліки, також може зрости. За оцінкою KFF, за умови збереження того самого плану середній зважений місячний внесок може піднятися до $51 із $34. Водночас Центри Medicare і Medicaid прогнозують, що середня національна премія за окремими планами Part D зросте приблизно на $1 — до $36 із $35.

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Податки та ліміти для працівників

У 2027 році граничний заробіток, з якого стягуватиметься податок на заробітну плату для Social Security, підвищать до $192 300 із $184 500. Працівники та роботодавці сплачують по 6,2% із доходу до цього ліміту, а самозайняті особи — 12,4%. Працівник із доходом щонайменше $192 300 сплатить $11 922,60 такого податку, самозайнята особа — $23 845,20.

Зростання виплат також може вплинути на федеральний податок на доходи з виплат Social Security. Його не сплачують особи із сукупним доходом менш як $25 000 та подружні пари із сукупним доходом менш як $32 000. За вищого доходу оподатковуватися може до 50% або до 85% виплат. Для людей віком від 65 років до 2028 року діятиме тимчасове податкове відрахування до $6 000, яке починає скорочуватися за модифікованого скоригованого валового доходу понад $75 000 для однієї людини або $150 000 для подружжя.

Для одержувачів, які ще не досягли повного пенсійного віку та продовжують працювати, річний ліміт заробітку без утримань із виплат становитиме $25 560. За кожні $2 доходу понад цей поріг утримуватимуть $1 виплат. У рік досягнення повного пенсійного віку поріг становитиме $67 920, а за кожні $3 доходу понад нього утримуватимуть $1 виплат.

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