Выплаты по программе Social Security в 2027 году вырастут на 3,6% благодаря ежегодной корректировке на стоимость жизни. В среднем пенсионные выплаты увеличатся примерно на $75 в месяц, а повышение затронет около 72 млн получателей, сообщает CNBC.

Это будет самое большое ежегодное повышение с 2023 года. По данным Senior Citizens League, средний показатель такой корректировки в 2000–2026 годах составлял 2,6%. Максимальная ежемесячная выплата для работника, достигшего полного пенсионного возраста, в 2027 году составит $4 188 против $4 152 годом ранее.

Взносы Medicare могут уменьшить прирост

Часть повышения могут нивелировать более высокие взносы на медицинское страхование Medicare, которые у многих получателей вычитаются непосредственно из выплат. Стандартный ежемесячный взнос за Medicare Part B в 2027 году вырастет до $209,40 — на $6,50 по сравнению с 2026 годом.

Стоимость планов Medicare Part D, покрывающих рецептурные лекарства, также может вырасти. По оценке KFF, при сохранении того же плана средний взвешенный месячный взнос может увеличиться до $51 с $34. В то же время Centers for Medicare & Medicaid Services прогнозируют, что средняя национальная премия по отдельным планам Part D вырастет примерно на $1 — до $36 с $35.

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Налоги и лимиты для работников

В 2027 году предельный заработок, с которого будет взиматься налог на заработную плату для Social Security, повысят до $192 300 с $184 500. Работники и работодатели уплачивают по 6,2% с дохода до этого лимита, а самозанятые лица — 12,4%. Работник с доходом не менее $192 300 уплатит $11 922,60 такого налога, самозанятое лицо — $23 845,20.

Рост выплат также может повлиять на федеральный подоходный налог с выплат Social Security. Его не платят лица с совокупным доходом менее $25 000 и супружеские пары с совокупным доходом менее $32 000. При более высоком доходе налогообложению может подлежать до 50% или до 85% выплат. Для людей в возрасте от 65 лет до 2028 года будет действовать временный налоговый вычет до $6 000, который начинает сокращаться при модифицированном скорректированном валовом доходе свыше $75 000 для одного человека или $150 000 для супружеской пары.

Для получателей, которые еще не достигли полного пенсионного возраста и продолжают работать, годовой лимит заработка без удержаний из выплат составит $25 560. За каждые $2 дохода сверх этого порога будет удерживаться $1 выплат. В год достижения полного пенсионного возраста порог составит $67 920, а за каждые $3 дохода сверх него будет удерживаться $1 выплат.

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