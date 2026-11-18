Szpitale i sieci medyczne w USA wzmocniły ochronę swoich systemów komputerowych po tym, jak amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury ostrzegła przed krytyczną luką w języku programowania Java. Jak podaje UPI, firmy, w tym placówki medyczne, zaczęły instalować aktualizacje w celu usunięcia problemu.

Ostrzeżenie agencji ds. cyberbezpieczeństwa

Ostrzeżenie CISA opublikowano we wtorek. Agencja określiła problem jako krytyczną lukę związaną z uszkodzeniem pamięci i przekazała firmom zalecenia dotyczące jego usunięcia. Oracle, do której należy Java, wydała aktualizację mającą szybko usunąć lukę.

Java jest używana przez wiele dużych firm i szpitali. Startup Calif, który wykrył problem, oświadczył, że Java jest stosowana w systemach używanych przez 90% firm z listy Fortune 500.

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Kontrola systemów medycznych

Amerykańskie Stowarzyszenie Szpitali oświadczyło w środę, że nie ma informacji o negatywnym wpływie luki na działalność placówek medycznych. Krajowy doradca stowarzyszenia ds. cyberbezpieczeństwa John Riggi poinformował, że zespoły szpitalne aktywnie skanują sieci wewnętrzne, urządzenia medyczne i aplikacje dostępne z internetu, aby wykryć podatne komponenty Java i jak najszybciej zastosować poprawki.

W sektorze ochrony zdrowia Java jest wykorzystywana między innymi w systemach elektronicznej dokumentacji medycznej dostarczanych przez Cerner. Oracle przejęła tego dostawcę w 2022 roku. Eksperci zaznaczyli również, że rozwój narzędzi sztucznej inteligencji wpływa zarówno na sposoby przeprowadzania cyberataków, jak i na ocenę bezpieczeństwa systemów.

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