Лікарні та медичні мережі у США посилили захист комп’ютерних систем після того, як Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США попередило про критичну вразливість у мові програмування Java. Як повідомляє UPI, компанії, зокрема медичні установи, почали встановлювати оновлення для усунення проблеми.

Попередження кібербезпекового агентства

Попередження CISA оприлюднили у вівторок. Агентство охарактеризувало проблему як критичну вразливість, пов’язану з пошкодженням пам’яті, та надало компаніям рекомендації щодо її усунення. Oracle, яка володіє Java, випустила оновлення для швидкого виправлення вразливості.

Java використовується багатьма великими компаніями та лікарнями. Стартап Calif, який виявив проблему, заявив, що Java застосовується в системах, якими користуються 90% компаній зі списку Fortune 500.

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Перевірка медичних систем

Американська асоціація лікарень у середу заявила, що не має інформації про негативний вплив вразливості на роботу медзакладів. Національний радник асоціації з кібербезпеки Джон Ріггі повідомив, що лікарняні команди активно сканують внутрішні мережі, медичні пристрої та програми, доступні з інтернету, щоб виявити уразливі компоненти Java та якнайшвидше встановити виправлення.

У медичній галузі Java застосовують, зокрема, у системах електронних медичних записів, які постачає Cerner. Oracle придбала цього постачальника у 2022 році. Експерти також зазначили, що розвиток інструментів штучного інтелекту впливає як на способи здійснення кібератак, так і на перевірку захищеності систем.

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