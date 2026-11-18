Больницы и медицинские сети США усилили защиту компьютерных систем после того, как Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США предупредило о критической уязвимости в языке программирования Java. Как сообщает UPI, компании, в том числе медицинские учреждения, начали устанавливать обновления для устранения проблемы.

Предупреждение агентства по кибербезопасности

Предупреждение CISA было опубликовано во вторник. Агентство охарактеризовало проблему как критическую уязвимость, связанную с повреждением памяти, и предоставило компаниям рекомендации по ее устранению. Oracle, которой принадлежит Java, выпустила обновление для быстрого устранения уязвимости.

Java используется многими крупными компаниями и больницами. Стартап Calif, обнаруживший проблему, заявил, что Java применяется в системах, которыми пользуются 90% компаний из списка Fortune 500.

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Проверка медицинских систем

Американская ассоциация больниц в среду заявила, что не располагает информацией о негативном влиянии уязвимости на работу медицинских учреждений. Национальный советник ассоциации по кибербезопасности Джон Ригги сообщил, что больничные команды активно сканируют внутренние сети, медицинские устройства и доступные из интернета приложения, чтобы выявить уязвимые компоненты Java и как можно скорее установить исправления.

В сфере здравоохранения Java используется, в частности, в системах электронных медицинских записей, которые поставляет Cerner. Oracle приобрела этого поставщика в 2022 году. Эксперты также отметили, что развитие инструментов искусственного интеллекта влияет как на способы проведения кибератак, так и на проверку защищенности систем.

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