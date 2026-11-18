在美国网络安全和基础设施安全局警告Java编程语言存在严重漏洞后，美国的医院和医疗网络加强了计算机系统防护。据UPI报道，包括医疗机构在内的企业已开始安装更新以解决该问题。

网络安全机构警告

CISA于周二发布了这一警告。该机构将该问题描述为与内存损坏有关的严重漏洞，并向企业提供了修复建议。拥有Java的甲骨文公司发布了更新，以迅速修复该漏洞。

许多大型企业和医院都在使用Java。发现该问题的初创公司Calif表示，Java被用于《财富》500强企业中90%所使用的系统。

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检查医疗系统

美国医院协会周三表示，尚未获悉该漏洞对医疗机构运营造成负面影响的信息。该协会的国家网络安全顾问约翰·里吉表示，医院团队正积极扫描内部网络、医疗设备和可通过互联网访问的应用程序，以识别存在漏洞的Java组件并尽快安装修复程序。

在医疗行业，Java尤其被用于由Cerner提供的电子病历系统。甲骨文于2022年收购了这家供应商。专家还指出，人工智能工具的发展既影响网络攻击的实施方式，也影响对系统安全性的检查。

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