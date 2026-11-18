Meta员工在内部测试AI代理Muse期间报告称，其可能访问私人消息、混合不同用户的对话上下文，并给出意外回复。Ars Technica报道称，消息援引路透社的调查及该公司的内部聊天记录。

测试期间的投诉

一名Meta员工表示，Muse曾提议就领取一张咖啡桌联系卖家，并承认其调取了一段可能不属于该用户的对话上下文。这名员工称其为“不是我的对话”，并对账户之间可能发生上下文泄露表示担忧。

另一起事件中，在谈论钓鱼时，Muse意外提供了两个银行账户余额的所谓信息。Meta发言人丹尼尔·罗伯茨称，这类情况是孤立事件，并表示许多有关账户可能混合的报告属于模型幻觉。据他所述，公司已经解决了这些问题；部分错误报告包含虚构的比特币余额。与此同时，路透社无法独立确定，该代理展示的是他人的真实银行数据，还是其编造的数据。

一名测试人员还表示，在测试期间，该代理错误地为他的狗办理了一份每月保费为888美元的保险计划，而此前的费率为200美元。

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对Signal访问权限的测试

路透社与Signal员工及AI Now Institute一起测试了Muse在不同平台上的运行情况。在Android上，研究人员发现，该代理可利用初始设置时授予的权限读取Signal消息，而非使用Connector工具。在iPhone上，此类请求会被阻止。根据测试结果，在macOS上，Muse使用系统辅助功能和截图工具获取消息。

Signal总裁梅雷迪思·惠特克向路透社表示，Meta在推出Muse时，没有对隐私和网络安全的基本原则给予应有尊重。她呼吁建立技术机制，使开发者能够将应用标记为AI代理无法访问。

Meta和Apple的立场

Meta向Ars Technica表示，内部测试是为了发现问题并加强隐私保护。该公司强调，员工能够访问与公众用户不同的Muse版本，因此可以测试公司外部无法使用的功能和行为。

Apple在10月表示，将在macOS上引入针对应用访问数据的额外控制措施。该公司指出，一些开发者以可能给用户带来风险的方式使用了Full Disk Access功能。

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