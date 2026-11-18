Співробітники Meta під час внутрішнього тестування ШІ-агента Muse повідомляли про можливий доступ до приватних повідомлень, змішування контексту розмов різних користувачів і неочікувані відповіді. Про це повідомляє Ars Technica з посиланням на розслідування Reuters та внутрішні чати компанії.

Скарги під час тестування

Один зі співробітників Meta повідомив, що Muse запропонував написати продавцю щодо отримання журнального столика та визнав, що підтягнув контекст розмови, яка, ймовірно, не належала цьому користувачу. Працівник назвав це «не моєю розмовою» та висловив занепокоєння щодо можливого витоку контексту між обліковими записами.

В іншому випадку під час бесіди про риболовлю Muse несподівано надав нібито дані про баланси двох банківських рахунків. Представник Meta Деніел Робертс назвав такі випадки ізольованими інцидентами та заявив, що багато повідомлень про можливе змішування облікових записів були галюцинаціями моделі. За його словами, компанія вже усунула ці проблеми; окремі хибні повідомлення містили вигадані баланси Bitcoin. Водночас Reuters не зміг незалежно встановити, чи показував агент реальні банківські дані інших людей, чи вигадував їх.

Один із тестувальників також розповів, що під час перевірки агент помилково оформив для його собаки страховий план із платежем 888 доларів на місяць замість попереднього тарифу у 200 доларів.

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Перевірка доступу до Signal

Reuters разом із працівниками Signal та AI Now Institute перевірив роботу Muse на різних платформах. На Android дослідники з’ясували, що агент міг читати повідомлення Signal, використовуючи дозволи, надані під час початкового налаштування, а не інструмент Connector. На iPhone такі запити блокувалися. На macOS Muse, за даними тестування, використовував системні можливості доступності та інструменти створення знімків екрана для отримання повідомлень.

Президентка Signal Мередіт Віттакер заявила Reuters, що Meta запустила Muse без належної поваги до базових принципів приватності та кібербезпеки. Вона закликала створити технічні механізми, які дозволятимуть розробникам позначати застосунки як недоступні для ШІ-агентів.

Позиція Meta та Apple

У Meta заявили Ars Technica, що внутрішнє тестування потрібне для виявлення проблем і посилення захисту приватності. Компанія наголосила, що співробітники мають доступ до інших версій Muse, ніж публічні користувачі, тому можуть перевіряти функції та поведінку, недоступні поза компанією.

Apple у жовтні повідомила, що запровадить додаткові засоби контролю доступу застосунків до даних на macOS. Компанія зазначила, що деякі розробники використовували функцію Full Disk Access у спосіб, який міг створювати ризики для користувачів.

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