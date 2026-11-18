Tymczasowa CEO Nvidia Colette Kress podczas spotkania wszystkich pracowników w Santa Clara w USA wezwała zespół do pójścia naprzód po rezygnacji założyciela firmy Jensena Huanga. Wspomniała także o podwyżkach wynagrodzeń, informuje CNBC, powołując się na uczestnika spotkania.

Poszukiwanie nowego szefa

Spotkanie trwało około godziny, odbyło się stacjonarnie i było transmitowane przez Microsoft Teams. Wraz z Kress wystąpili nowo mianowany przewodniczący rady dyrektorów Harvey Jones oraz Ian Buck, szef działu hiperskalowych i wysokowydajnych obliczeń.

Przed pracownikami wystąpili również inni najwyżsi menedżerowie, w tym współzałożyciele Chris Malachowsky i Jeff Fisher, starszy wiceprezes ds. rozwoju procesorów graficznych Jonah Alben oraz wykonawcza wiceprezes ds. działalności operacyjnej Deborah Shoquist.

Po wystąpieniu Kress Jones przeszedł do omówienia poszukiwań nowego dyrektora generalnego. Dzień wcześniej, podczas rozmowy o wynikach finansowych, oświadczył, że rada dyrektorów jednogłośnie przyjęła rezygnację Huanga i nie planuje przywrócenia go na stanowisko CEO.

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Nastroje pracowników i wyniki kwartalne

Według uczestnika spotkania wśród pracowników panowały nastroje sprzyjające powrotowi Huanga. Niektórzy pracownicy publicznie wzywali do tego w serwisie społecznościowym X, a jeden starszy pracownik, jak podaje CNBC, wysłał do rady dyrektorów list z ostrzeżeniem o możliwej utracie „niezastąpionych talentów”, jeśli firma nie rozważy przywrócenia Huanga na stanowisko.

Jednocześnie inne źródło zaznajomione z sytuacją poinformowało, że pracownicy pozytywnie przyjęli wystąpienia kierownictwa oraz większą otwartość dotyczącą zarządzania firmą. We wtorek Huang oświadczył, że byłoby dla niego zaszczytem odpowiedzieć na te wezwania i wrócić na stanowisko CEO.

Kress podsumowała również kwartalny raport Nvidia, nazywając kwartał udanym. Firma przekroczyła oczekiwania Wall Street za trzeci kwartał, a 18 listopada jej akcje spadły o 2%. Tego samego dnia analitycy Bernstein i Evercore między innymi obniżyli swoje rekomendacje dotyczące akcji Nvidia.

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