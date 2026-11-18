Временная CEO Nvidia Колетт Кресс на общей встрече сотрудников в Санта-Кларе, США, призвала команду двигаться вперед после отставки основателя компании Дженсена Хуанга. Она также упомянула о повышении зарплат, сообщает CNBC со ссылкой на участника встречи.

Поиск нового руководителя

Встреча продолжалась около часа, проходила очно и транслировалась через Microsoft Teams. Вместе с Кресс выступили недавно назначенный председатель совета директоров Харви Джонс и руководитель направления гипермасштабных и высокопроизводительных вычислений Иан Бак.

Перед сотрудниками также выступили другие топ-менеджеры, в том числе сооснователи Крис Малаховски и Джефф Фишер, старший вице-президент по разработке графических процессоров Джона Албен и исполнительный вице-президент по операционной деятельности Дебора Шоквист.

После выступления Кресс Джонс перешел к обсуждению поиска нового генерального директора. Накануне, во время звонка по финансовым результатам, он заявил, что совет директоров единогласно принял отставку Хуанга и не планирует восстанавливать его в должности CEO.

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Настроения сотрудников и квартальные результаты

По словам участника встречи, среди сотрудников были настроения в пользу возвращения Хуанга. Некоторые сотрудники публично призывали к этому в социальной сети X, а один старший сотрудник, по данным CNBC, направил совету директоров письмо с предупреждением о возможной потере «незаменимых талантов», если компания не рассмотрит восстановление Хуанга в должности.

В то же время другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что сотрудники положительно восприняли выступления руководства и большую открытость в вопросах управления компанией. Во вторник Хуанг заявил, что для него было бы честью ответить на эти призывы и вернуться на должность CEO.

Кресс также подвела итоги квартального отчета Nvidia, назвав квартал успешным. Компания превзошла ожидания Уолл-стрит по итогам третьего квартала, а 18 ноября ее акции снизились на 2%. В тот же день аналитики Bernstein и Evercore, в частности, понизили свои рекомендации по акциям Nvidia.

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