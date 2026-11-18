Nvidia临时首席执行官科莱特·克雷斯在美国圣克拉拉举行的全体员工会议上，敦促团队在公司创始人黄仁勋辞职后继续前进。她还提到了加薪，CNBC报道，消息援引一名与会者的话称。

寻找新领导人

会议持续约一小时，以线下方式举行，并通过Microsoft Teams直播。与克雷斯一同发言的有新任董事会主席哈维·琼斯，以及超大规模和高性能计算业务负责人伊恩·巴克。

其他高管也向员工发表了讲话，其中包括联合创始人克里斯·马拉霍夫斯基和杰夫·费舍尔、图形处理器开发高级副总裁乔纳·阿尔本，以及运营执行副总裁黛博拉·肖奎斯特。

克雷斯发言后，琼斯转而讨论寻找新任首席执行官的问题。前一天，他在财报电话会议上表示，董事会一致接受了黄仁勋的辞职，并不计划恢复其CEO职务。

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员工情绪与季度业绩

据该与会者称，员工中存在支持黄仁勋回归的情绪。一些员工在社交平台X上公开呼吁如此做，而据CNBC报道，一名资深员工致信董事会，警告称如果公司不考虑让黄仁勋复职，可能会失去“不可替代的人才”。

与此同时，另一名知情人士表示，员工积极评价了管理层的讲话，以及公司治理方面更高的透明度。周二，黄仁勋表示，能够回应这些呼吁并重返CEO职位将是他的荣幸。

克雷斯还总结了Nvidia季度报告，称该季度取得成功。公司第三季度业绩超出华尔街预期，而其股价在11月18日下跌2%。同日，Bernstein和Evercore等分析师下调了对Nvidia股票的评级。

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