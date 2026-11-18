Тимчасова CEO Nvidia Колетт Кресс на загальній зустрічі працівників у Санта-Кларі, США, закликала команду рухатися вперед після відставки засновника компанії Дженсена Хуанга. Вона також згадала про підвищення зарплат, повідомляє CNBC з посиланням на учасника зустрічі.

Пошук нового керівника

Зустріч тривала близько години, відбувалася очно та транслювалася через Microsoft Teams. Разом із Кресс виступили новопризначений голова ради директорів Гарві Джонс і керівник напряму гіпермасштабних та високопродуктивних обчислень Іан Бак.

Перед працівниками також виступили інші топменеджери, зокрема співзасновники Кріс Малаховскі та Джефф Фішер, старший віцепрезидент із розробки графічних процесорів Джона Албен і виконавча віцепрезидентка з операційної діяльності Дебора Шоквіст.

Після виступу Кресс Джонс перейшов до обговорення пошуку нового генерального директора. Напередодні, під час дзвінка щодо фінансових результатів, він заявив, що рада директорів одностайно прийняла відставку Хуанга і не планує поновлювати його на посаді CEO.

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Настрої працівників і квартальні результати

За словами учасника зустрічі, серед працівників були настрої на користь повернення Хуанга. Деякі співробітники публічно закликали до цього у соцмережі X, а один старший працівник, за даними CNBC, надіслав раді директорів листа з попередженням про можливу втрату «незамінних талантів» у разі, якщо компанія не розгляне відновлення Хуанга на посаді.

Водночас інше джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що працівники позитивно сприйняли виступи керівництва та більшу відкритість щодо управління компанією. У вівторок Хуанг заявив, що для нього було б честю відповісти на ці заклики та повернутися на посаду CEO.

Кресс також підсумувала квартальний звіт Nvidia, назвавши квартал успішним. Компанія перевершила очікування Волл-стріт за результатами третього кварталу, а 18 листопада її акції знизилися на 2%. Того ж дня аналітики Bernstein і Evercore, зокрема, знизили свої рекомендації щодо акцій Nvidia.

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