Emisje związane z działaniem centrów danych na świecie mogą wzrosnąć o 70% do 2030 roku. Taką prognozę przedstawiła Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która wiąże tę tendencję z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji oraz zwiększonym wykorzystaniem paliw kopalnych do zasilania infrastruktury obliczeniowej w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Informuje o tym The Guardian.

Zużycie energii elektrycznej podwoi się

Według szacunków agencji do 2030 roku centra danych będą zużywać dwa razy więcej energii elektrycznej niż obecnie. Około trzy czwarte tego wzrostu będzie wynikać z globalnego rozwoju technologii sztucznej inteligencji.

MAE wyliczyła, że w ciągu najbliższych czterech lat centra danych dla AI będą dodatkowo zużywać 350 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie. To więcej niż roczne zużycie energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii.

Stany Zjednoczone i Chiny stawiają na paliwa kopalne

Według prognozy MAE około połowa energii elektrycznej dla chińskich centrów danych AI pod koniec dekady będzie pochodzić z elektrowni węglowych. Resztę zapewnią głównie źródła odnawialne, a w mniejszym stopniu energetyka jądrowa; udział generacji gazowej będzie nieznaczny.

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W Stanach Zjednoczonych około 60% energii elektrycznej dla centrów danych do 2030 roku ma być, jak się oczekuje, wytwarzane przez elektrownie gazowe. W sierpniu istniały plany budowy około 180 GW nowych mocy gazowych związanych z centrami danych. Jest to niemal równe łącznej mocy generacji gazowej już zainstalowanej w Unii Europejskiej.

Rola energii odnawialnej w UE

Poza Stanami Zjednoczonymi i Chinami źródła odnawialne mają odgrywać większą rolę w zasilaniu centrów danych w energię elektryczną. W UE, według prognozy agencji, około 70% energii elektrycznej dla takich obiektów w 2030 roku będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Kolejne pod względem udziału będą energetyka jądrowa, generacja gazowa oraz niewielki wolumen generacji węglowej.

MAE wskazała również, że światowe dostawy serwerów dla AI wzrosły od 2020 roku 18-krotnie. Łączna moc istniejących centrów danych, w tym obiektów z serwerami zoptymalizowanymi dla AI, wynosi 120 GW, przy czym 80% przypada na Chiny, Stany Zjednoczone i UE.

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