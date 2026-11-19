到2030年，全球与数据中心运行相关的排放量可能增长70%。国际能源署作出了这一预测，并将这一趋势与人工智能的快速发展，以及美国和中国为计算基础设施供电时增加使用化石燃料联系起来。据《卫报》报道。

电力消耗将翻倍

该机构估计，到2030年，数据中心的电力消耗将是目前的两倍。其中约四分之三的增长将来自人工智能技术在全球范围内的扩张。

国际能源署计算称，在未来四年内，人工智能数据中心每年将额外消耗350太瓦时电力。这超过英国一年的用电量。

美国和中国押注化石燃料

根据国际能源署的预测，到本十年末，中国人工智能数据中心所需电力中约一半将来自燃煤电厂。其余部分将主要由可再生能源提供，核能占比较小；燃气发电的份额将微不足道。

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预计到2030年，美国数据中心所需电力中约60%将由燃气电厂生产。8月时，已有建设约180吉瓦与数据中心相关的新燃气发电能力的计划。这几乎相当于欧盟目前已安装的燃气发电总装机容量。

可再生能源在欧盟的作用

在美国和中国以外，可再生能源将在为数据中心供电方面发挥更大作用。根据该机构的预测，2030年欧盟此类设施约70%的电力将来自可再生能源。其后按占比依次为核能、燃气发电和少量燃煤发电。

国际能源署还指出，自2020年以来，全球人工智能服务器出货量增长了18倍。现有数据中心的总容量，包括配备针对人工智能优化服务器的设施，为120吉瓦，其中80%位于中国、美国和欧盟。

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