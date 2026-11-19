Выбросы, связанные с работой дата-центров в мире, к 2030 году могут вырасти на 70%. Такой прогноз сделало Международное энергетическое агентство, которое связывает эту тенденцию с быстрым развитием искусственного интеллекта и увеличением использования ископаемого топлива для питания вычислительной инфраструктуры в США и Китае. Об этом сообщает The Guardian.

Потребление электроэнергии удвоится

По оценке агентства, к 2030 году дата-центры будут потреблять вдвое больше электроэнергии, чем сейчас. Около трех четвертей этого прироста будет приходиться на глобальное расширение технологий искусственного интеллекта.

МЭА подсчитало, что в течение ближайших четырех лет дата-центры для ИИ будут дополнительно потреблять 350 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это больше, чем годовое потребление электроэнергии в Великобритании.

США и Китай делают ставку на ископаемое топливо

Согласно прогнозу МЭА, примерно половина электроэнергии для китайских дата-центров ИИ к концу десятилетия будет поступать с угольных электростанций. Остальное будут обеспечивать преимущественно возобновляемые источники, а также в меньшей степени атомная энергетика; доля газовой генерации будет незначительной.

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В США около 60% электроэнергии для дата-центров к 2030 году, как ожидается, будут вырабатывать газовые электростанции. В августе существовали планы строительства примерно 180 ГВт новых газовых мощностей, связанных с дата-центрами. Это почти равно совокупной мощности газовой генерации, уже установленной в Европейском Союзе.

Роль возобновляемой энергетики в ЕС

За пределами США и Китая возобновляемые источники должны играть более значительную роль в обеспечении дата-центров электроэнергией. В ЕС, согласно прогнозу агентства, около 70% электроэнергии для таких объектов в 2030 году будет поступать из возобновляемых источников. Далее по доле будут идти атомная энергетика, газовая генерация и незначительный объем угольной генерации.

МЭА также отметило, что мировые поставки серверов для ИИ с 2020 года выросли в 18 раз. Общая мощность существующих дата-центров, включая объекты с серверами, оптимизированными для ИИ, составляет 120 ГВт, причем 80% приходится на Китай, США и ЕС.

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