墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆在中国深圳举行的亚太经济合作组织峰会期间与美国总统唐纳德·特朗普会面。两人进行了20分钟的交谈，主要围绕两国之间的贸易谈判，UPI报道。

会后，辛鲍姆在社交媒体平台X上发布了与特朗普的合影，并称谈判非常顺利。她在与墨西哥记者的视频连线中表示，特朗普已获悉墨西哥经济部长与美国同行之间的磋商，双方正取得显著进展。

贸易协定

辛鲍姆在会前表示，主要议题应是有关《美国—墨西哥—加拿大协定》谈判的进展。该协定自2020年起生效，规范了三个北美国家之间很大一部分贸易。

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美国于7月拒绝了按照现行条款将该协定再延长16年的提议。此后，该协定每年都要接受审查，直至三国就延长协定达成一致。墨西哥还寻求降低美国对钢铁、铝和汽车行业征收的关税。

关税与移民

辛鲍姆没有排除在谈判中讨论移民问题的可能性，前提是特朗普对此表现出兴趣。11月12日，他威胁称，如果墨西哥当局不阻止前往美国边境的移民队伍，将把对墨西哥商品征收的关税提高一倍。

墨西哥总统还表示，她计划在12月二十国集团峰会期间于迈阿密与特朗普会面。据墨西哥媒体报道，深圳会晤是两位领导人就任以来的第三次面对面会晤。

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