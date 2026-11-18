Президент Мексики Клаудия Шейнбаум встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне, Китай, во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Их 20-минутный разговор был в основном посвящен торговым переговорам между странами, сообщает UPI.

После встречи Шейнбаум опубликовала в социальной сети X фотографию с Трампом и назвала переговоры очень хорошими. Во время видеосвязи с журналистами в Мексике она сказала, что Трамп был проинформирован о консультациях мексиканского министра экономики с американскими коллегами и что стороны достигают значительного прогресса.

Торговое соглашение

Перед встречей Шейнбаум заявляла, что главной темой должен стать ход переговоров по Соглашению между США, Мексикой и Канадой. Это соглашение, действующее с 2020 года, регулирует значительную часть торговли между тремя странами Северной Америки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В июле США отклонили предложение продлить соглашение еще на 16 лет на действующих условиях. С тех пор оно подлежит ежегодному пересмотру, пока три страны не договорятся о его продлении. Мексика также стремится к снижению американских пошлин для сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей.

Пошлины и миграция

Шейнбаум не исключала, что на переговорах может быть затронут вопрос миграции, если Трамп проявит к нему интерес. 12 ноября он пригрозил удвоить пошлины на мексиканские товары, если мексиканские власти не остановят караваны мигрантов, направляющихся к границе с США.

Президент Мексики также сообщила, что планирует встретиться с Трампом в декабре в Майами во время саммита Группы двадцати. По данным мексиканских СМИ, встреча в Шэньчжэне стала третьей личной встречей двух лидеров после их вступления в должности.

Читай нас в