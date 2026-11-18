Британская финтех-компания Payhawk привлекла $280 млн при оценке в $2 млрд — TechCrunch
Британская финтех-компания Payhawk привлекла $280 млн в раунде финансирования Series C, который возглавило подразделение Goldman Sachs, инвестирующее в компании на этапе роста. Компанию оценили в $2 млрд, а общий объем привлеченных Payhawk инвестиций превысил $500 млн, сообщает TechCrunch.
Один из крупнейших раундов Series C в Европе
По оценке Sifted, которую приводит TechCrunch, этот раунд стал одним из крупнейших раундов Series C в Европе в этом году. Среди других инвесторов — Greenoaks, Lightspeed и QED. Привлеченные средства Payhawk планирует направить на глобальное расширение.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Платформа для управления корпоративными расходами
Payhawk была основана в 2018 году. Компания разрабатывает платформу для управления корпоративными финансами, которая помогает бизнесу отслеживать и управлять расходами и закупками с помощью ИИ-агентов. Она заявляет о работе в 33 странах и конкурирует с Pleo, Moss и Spendesk.
Компания также сообщила, что сохранила 70% из $100 млн, привлеченных в 2022 году. Тогдашний раунд оценивал Payhawk в $1 млрд.