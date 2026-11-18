Brytyjska firma fintech Payhawk pozyskała 280 mln dolarów w rundzie finansowania Series C, której przewodził dział Goldman Sachs inwestujący w spółki na etapie wzrostu. Spółkę wyceniono na 2 mld dolarów, a łączna wartość inwestycji pozyskanych przez Payhawk przekroczyła 500 mln dolarów, informuje TechCrunch.

Jedna z największych rund Series C w Europie

Według oceny Sifted, przytoczonej przez TechCrunch, runda ta stała się jedną z największych rund Series C w Europie w tym roku. Wśród innych inwestorów są Greenoaks, Lightspeed i QED. Payhawk planuje przeznaczyć pozyskane środki na globalną ekspansję.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Platforma do zarządzania wydatkami firmowymi

Payhawk powstał w 2018 roku. Firma tworzy platformę do zarządzania finansami przedsiębiorstw, która pomaga firmom śledzić i zarządzać wydatkami oraz zakupami za pomocą agentów AI. Firma deklaruje działalność w 33 krajach i konkuruje z Pleo, Moss oraz Spendesk.

Firma poinformowała również, że zachowała 70% ze 100 mln dolarów pozyskanych w 2022 roku. Tamta runda wyceniła Payhawk na 1 mld dolarów.

Czytaj nas na