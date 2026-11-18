Британська фінтех-компанія Payhawk залучила $280 млн у раунді фінансування Series C, який очолив підрозділ Goldman Sachs, що інвестує в компанії на етапі зростання. Компанію оцінили у $2 млрд, а загальний обсяг залучених Payhawk інвестицій перевищив $500 млн, повідомляє TechCrunch.

Один із найбільших раундів Series C у Європі

За оцінкою Sifted, яку наводить TechCrunch, цей раунд став одним із найбільших раундів Series C у Європі цього року. Серед інших інвесторів — Greenoaks, Lightspeed і QED. Залучені кошти Payhawk планує спрямувати на глобальне розширення.

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Платформа для управління корпоративними витратами

Payhawk заснували у 2018 році. Компанія розробляє платформу управління корпоративними фінансами, яка допомагає бізнесу відстежувати й управляти витратами та закупівлями за допомогою ШІ-агентів. Вона заявляє про роботу в 33 країнах і конкурує з Pleo, Moss та Spendesk.

Компанія також повідомила, що зберегла 70% зі $100 млн, залучених у 2022 році. Тодішній раунд оцінював Payhawk у $1 млрд.

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