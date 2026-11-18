Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum spotkała się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Shenzhen w Chinach podczas szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Ich 20-minutowa rozmowa była poświęcona głównie negocjacjom handlowym między krajami, informuje UPI.

Po spotkaniu Sheinbaum opublikowała w serwisie społecznościowym X zdjęcie z Trumpem i nazwała rozmowy bardzo dobrymi. Podczas połączenia wideo z dziennikarzami w Meksyku powiedziała, że Trump został poinformowany o konsultacjach meksykańskiego ministra gospodarki z amerykańskimi odpowiednikami oraz że strony osiągają znaczący postęp.

Umowa handlowa

Przed spotkaniem Sheinbaum oświadczyła, że głównym tematem powinien być przebieg negocjacji w sprawie umowy między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą. Umowa ta, obowiązująca od 2020 roku, reguluje znaczną część handlu między trzema krajami Ameryki Północnej.

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W lipcu Stany Zjednoczone odrzuciły propozycję przedłużenia umowy o kolejne 16 lat na obecnych warunkach. Od tego czasu podlega ona corocznemu przeglądowi, dopóki trzy kraje nie uzgodnią jej przedłużenia. Meksyk dąży również do obniżenia amerykańskich ceł dla przemysłu stalowego, aluminiowego i motoryzacyjnego.

Cła i migracja

Sheinbaum nie wykluczyła, że podczas rozmów może zostać poruszona kwestia migracji, jeśli Trump wykaże nią zainteresowanie. 12 listopada zagroził podwojeniem ceł na meksykańskie towary, jeśli meksykańskie władze nie powstrzymają karawan migrantów zmierzających do granicy z USA.

Prezydent Meksyku poinformowała również, że planuje spotkać się z Trumpem w grudniu w Miami podczas szczytu Grupy Dwudziestu. Według meksykańskich mediów spotkanie w Shenzhen było trzecim osobistym spotkaniem obu przywódców od czasu objęcia przez nich urzędów.

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